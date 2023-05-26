МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Подготовка к Петербургскому международному экономическому (ПМЭФ) форуму идет в плановом режиме, форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. АвтоВАЗ на ПМЭФ вместе с китайским партнером запустит линию по сборке машин

ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты. В преддверии форума состоялось заседание оргкомитета под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов и деловой программы, а также подготовки площадки.

"Подготовка к ПМЭФ-2023 идет в плановом режиме, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны", — сказал Кобяков на заседании, его слова приводит фонд "Росконгресс".

Белоусов отметил, что ПМЭФ помогает государству объединить единомышленников в контексте переосмысления и выстраивания коммуникаций со стратегическими партнерами.

"Россия — одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами", — добавил он.