МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Германия, которая считается "экономическим двигателем" Европы, потеряла финансовую устойчивость, тем самым создавая опасность для всего региона, пишет Bloomberg. Шольц заявил о намерении продолжать усиливать санкции против России

"Мы были наивны, потому что казалось, что все в порядке", — сказал главный исполнительный директор BASF Мартин Брудермюллер.

Проблемы в стране продолжают копиться. Если раньше власти ФРГ справлялись с проблемами, то сейчас эта способность находится под вопросом.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна избежала рецессии, но вчера Федеральное статистическое ведомство сообщило, что ВВП ФРГ в первом квартале года снизился на 0,3 процента. Это снижение — второе подряд (в октябре-декабре ВВП снизился на 0,5 процента), что, как отмечается, означает техническую рецессию.

Bloomberg подчеркнул, что, согласно прогнозам экспертов, немецкая экономика будет отставать от других стран Европы "долгие годы". По мнению МВФ, рост ВВП Германии будет самым медленным среди стран "Большой Семерки".