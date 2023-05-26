БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Общий объем товарооборота между Китаем и Дальневосточным федеральным округом (ДФО) России в 2022 году вырос на 47% и превысил 20 миллиардов долларов США, сообщил генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян. Президент Азербайджана оценил товарооборот со странами ЕАЭС в 2022 году

"В 2022 году общий объем товарооборота между Китаем и ДФО превысил 20 миллиардов долларов США, увеличившись на 47%. Инвестиции на Дальнем Востоке превысили 13 миллиардов долларов США, что прочно закрепило за Китаем статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока и крупнейшего источника иностранного капитала", — сказал Цзян Сяоян в пятницу на пленарной сессии "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее" на площадке "АмурЭкспоФорума".

Он отметил, что при активном участии и совместных усилиях двух стран сотрудничество "несомненно приведет к новым прорывам" и достижению "больших результатов". Цзян Сяоян предложил несколько идей по сотрудничеству.

"Во-первых, мы должны продолжать работать над улучшением инвестиционной среды в прилегающих регионах двух стран, будем стремиться к повышению качества, эффективности и прагматического сотрудничества… Рекомендуем, чтобы российская сторона более широко освещала политику преференций, законы, нормативные акты по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке, чтобы больше китайских компаний могли понять готовность российской стороны к сотрудничеству и все льготные условия", — сказал генконсул.

Он отметил, что КНР продолжает совершенствовать инфраструктуру, создает соответствующие переходы, порты, повышает эффективность их работы.

"Во-вторых, надо в полной мере использовать различные механизмы сотрудничества, форумы между правительством и предприятиями, включая межправительственный комитет по сотрудничеству и другие организации, которые для этого существуют… Также необходимо внедрять инновационные модели сотрудничества: активно изучать создание зон трансграничного экономического сотрудничества, увеличивать политическую поддержку, сформировать вспомогательную промышленную политику, эффективно использовать два рынка, два ресурса — в полной мере их использовать", — заключил Цзян Сяоян.

Ранее генконсул КНР в Хабаровске отметил масштаб проходящего в Благовещенске "АмурЭкспоФорума", назвав его влиятельной площадкой для сотрудничества Китая и России.