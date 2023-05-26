ПЕКИН, 26 мая — ПРАЙМ. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI в четверг понизило суверенный кредитный рейтинг США на фоне ситуации с потолком американского госдолга. Fitch поместило рейтинг США на уровне "AAA" на пересмотр

"China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) 25 мая по пекинскому времени понижает суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+ и помещает его в список на пересмотр с возможностью понижения", — говорится в сообщении агентства в социальной сети WeChat.

В агентстве заявили, что обострившиеся противоречия между двумя партиями в США усложняют решение с потолком госдолга. Там также отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса в стране федеральная система США сталкивается со сложностями при выборе курса своей политики, усугубляется также и экономическая нестабильность.

"Ухудшение финансовой устойчивости и частое нарушение потолка госдолга подрывают базу доверия доллару", — говорится в сообщении.

Как пишет South China Morning Post, Китай впервые на институциональном уровне открыто выразил озабоченность по поводу долговых проблем в США. Также отмечается, что за прошлый год вплоть до марта Китай сократил свои вложения в государственные облигации США на 143,9 миллиарда долларов, или на 14,2%.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба. CCXI аккредитовано на оказание полного перечня рейтинговых услуг на межбанковском и биржевом внутреннем и внешнем рынках облигаций в Китае.