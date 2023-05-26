Чекунков: товарооборт Китая и Дальнего Востока вырос до 22 миллиардов долларов с 2019 года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и российского Дальнего Востока в период с 2019 года по 2022 год вырос с 10 до 22 миллиардов долларов, в I квартале 2023 года этот тренд продолжается, сообщил глава минэкономразвития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
"Дальний Восток и Китай… более чем удвоили товарооборот с 10 млрд долларов в 2019 году до 22 миллиардов долларов в 2022 году. И уже по I кварталу этого года видно, что этот тренд продолжается. Наша задача сейчас диверсифицировать это взаимодействие, то есть переходить на новый уровень технологической кооперации, замещать те ниши, которые освобождают западные компании", — сказал Чекунков журналистам на площадке "АмурЭкспоФорума" в пятницу.
Он обратил внимание, что "обязательно делать это нужно с взаимной выгодой как для российских, так и для китайских предприятий".
"Здесь практически каждый регион Дальнего Востока имеет какой-то свой набор уже партнеров… Сейчас наша задача конвертировать это в реальные соглашения. Уверен, что уже на ближайшем Восточном экономическом форуме мы увидим первые такие значимые шаги", — заключил министр.
После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, российско-китайский "АмурЭкспоФорум" впервые проходит в полном формате с 26 по 28 мая — с выставочной частью. Мероприятие намерены посетить представители восьми регионов — Свердловской, Омской, Иркутской, Оренбургской и Челябинской областей, Камчатского, Хабаровского и Красноярского краев, а также 25 представителей федеральных органов власти. В состав китайской делегации вошли более 180 представителей органов власти и бизнеса. Для участия в форуме зарегистрировалось более 1,5 тысячи участников, это больше, чем в допандемийный период.
https://1prime.ru/state_regulation/20230526/840695281.html