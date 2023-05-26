БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и российского Дальнего Востока в период с 2019 года по 2022 год вырос с 10 до 22 миллиардов долларов, в I квартале 2023 года этот тренд продолжается, сообщил глава минэкономразвития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Товарооборот между Москвой и Китаем увеличился на 16,4 процента в 2022 году

"Дальний Восток и Китай… более чем удвоили товарооборот с 10 млрд долларов в 2019 году до 22 миллиардов долларов в 2022 году. И уже по I кварталу этого года видно, что этот тренд продолжается. Наша задача сейчас диверсифицировать это взаимодействие, то есть переходить на новый уровень технологической кооперации, замещать те ниши, которые освобождают западные компании", — сказал Чекунков журналистам на площадке "АмурЭкспоФорума" в пятницу.

Он обратил внимание, что "обязательно делать это нужно с взаимной выгодой как для российских, так и для китайских предприятий".

"Здесь практически каждый регион Дальнего Востока имеет какой-то свой набор уже партнеров… Сейчас наша задача конвертировать это в реальные соглашения. Уверен, что уже на ближайшем Восточном экономическом форуме мы увидим первые такие значимые шаги", — заключил министр.

После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, российско-китайский "АмурЭкспоФорум" впервые проходит в полном формате с 26 по 28 мая — с выставочной частью. Мероприятие намерены посетить представители восьми регионов — Свердловской, Омской, Иркутской, Оренбургской и Челябинской областей, Камчатского, Хабаровского и Красноярского краев, а также 25 представителей федеральных органов власти. В состав китайской делегации вошли более 180 представителей органов власти и бизнеса. Для участия в форуме зарегистрировалось более 1,5 тысячи участников, это больше, чем в допандемийный период.