МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Объем переводов россиян на иностранные счета в прошлом году существенно возрос, при этом сохраняются неконтролируемые санкционные риски, и иностранные финансовые институты могут расширить практику ограничений для российских клиентов, предупредил Банк России. Юаневые доходы России от экспорта выросли в 53 раза с февраля 2022 года

Согласно статистике регулятора, по итогам 2022 года россияне хранили на счетах в банках-нерезидентах 6,63 триллиона рублей, или 94,27 миллиарда долларов, при этом за год вклады выросли втрое.

"В 2022 году существенно возрос объем переводов граждан на свои счета в иностранных банках и брокерах. Во многом данные переводы используются для финансирования расходов в зарубежных поездках и при оплате импорта товаров и услуг, однако оставшаяся часть отражает тенденцию к росту сбережений граждан в иностранных инструментах", — пишет ЦБ.

ЦБ подчеркнул, что это несет риски для граждан и сокращает пассивы банков. Кроме того, существуют риски для экономики в целом из-за более высокой стоимости заимствований.

"Теоретически диверсификация портфеля, в том числе по странам и отраслям, позволяет повысить результаты инвестирования, но в случае недружественных стран польза от нее может перекрываться неконтролируемыми санкционными рисками. Ряд иностранных финансовых институтов уже ввели ограничения для российских клиентов, в будущем применение указанной практики может расшириться, в том числе по отношению к операциям с ценными бумагами", — добавил регулятор.

СДЕЛКИ С УХОДЯЩИМИ КОМПАНИЯМИ

Сделки по выкупу резидентами уходящего из России бизнеса несут три важных для экономики риска — негативное влияние на валютный рынок при покупке валюты для расчетов, неопределенные дальнейшие перспективы некоторых покупаемых компаний и потенциальный рост долговой нагрузки бизнеса, говорится в материалах ЦБ.

"Политическое давление на иностранные компании продолжается, что в ряде случаев приводит к приостановке их операций в России, а иногда и к выходу с российского рынка…. Такие сделки могут нести риски", — предупреждает регулятор.

Во-первых, отмечает ЦБ, крупный объем операций по покупке иностранной валюты, необходимой для расчетов по сделкам, в условиях сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса России может оказывать негативное влияние на валютный рынок, поэтому покупателям рекомендуется равномерно распределять приобретение валюты.

Во-вторых, дальнейшие перспективы деятельности компаний часто характеризуются повышенной неопределенностью: например, когда продаваемая нерезидентом компания существенно зависит от финансирования, поставок сырья и комплектующих, оборудования и технологий, предоставляемых материнской компанией.

"В-третьих, в результате сделок может повышаться долговая нагрузка покупателя и приобретаемой компании, притом что сделки часто финансируются кредитами российских банков", — пишет регулятор.

Всего с марта 2022 года по март 2023 года было 200 сделок по продаже активов уходящими из России компаниями, при этом лишь в 20% из них продавались активы стоимостью выше 100 миллионов долларов, однако правкомиссия намерена в будущем ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка, говорится в материалах ЦБ.

"Влияние продажи иностранными инвесторами своих дочерних российских компаний в масштабах экономики невелико: всего за период с марта 2022 года по март 2023 года было совершено около 200 таких сделок, при этом лишь 20% из них — сделки, связанные с продажей нерезидентами крупных активов (свыше 100 миллионов долларов)", — сказано в материалах.

Отмечается, что среди одобренных с октября 2022 года сделок всего пять предполагали фактические выплаты нерезидентам на сумму свыше 400 миллионов долларов.

"Однако на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 2023 году данные операции могут оказывать более значимое влияние на валютный рынок, поэтому подкомиссия (правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ — ред.) будет ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка", — добавил регулятор.