МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Тесные связи экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Россией могли привести к нынешним экономическим и политическим потрясениям, пишет Wall Street Journal. В Германии предрекли новую "мировую войну" из-за американских привилегий

В статье отмечается, что политика безопасности Берлина в последние годы была отказом ее наследия: Меркель постоянно сопротивлялась включению Украины в архитектуру европейской безопасности.

Бывший канцлер, как заметил автор, поставила экономику страны и ее соседей в зависимость от российских энергоресурсов. После начала спецоперации Берлину пришлось искать нефть и природный газ в другом месте — это очень дорого обошлось как бизнесу, так и правительству и простым жителям. Германия смогла прошлой зимой обеспечить нужное количество газа для своей экономики, но неясно, что будет дальше.

Издание напомнило, что именно Меркель настаивала на строительстве газопровода "Северный поток — 2", несмотря на протесты со стороны США.

"Правительство Меркель также одобрило продажу крупнейших газохранилищ Германии контролируемой государством газовой компании "Газпром"", — пишет WSJ.

Магистраль должна была удвоить экспорт российского энергоносителя, при этом Берлин уже зависел от топлива из России на 55 процентов. Однако трубопровод так и не ввели в эксплуатацию.

"После ухода с поста Меркель защищала проект газопровода как чисто коммерческое решение. По ее словам, ей пришлось выбирать между импортом дешевого российского газа или сжиженного природного газа, который, по ее словам, был на треть дороже", — объясняется в статье.

Однако, как настаивает автор, магистраль не имела ничего общего с бизнесом или экономикой — это было геополитическое оружие России.