МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Освобождение от уплаты налога с процентных доходов по всем долгосрочным вкладам в банках в России не станет стимулом для развития таких продуктов в России, следует из заявления замминистра финансов России Алексея Моисеева на съезде Ассоциации банков России (АБР). ЦБ назвал риски в реальном секторе России умеренными

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил освободить от уплаты налога с процентных доходов по всем долгосрочным вкладам и, возможно, сделать их безотзывными.

"Я думаю, что дело не в налогах. Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было… Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто не свойственен банку", — заявил Моисеев.

Он добавил, что Минфин до сих пор пытается убедить юридическое сообщество в том, что имеет смысл принять поправки в Гражданский кодекс для введения безотзывных депозитов, но пока эти попытки "без особого успеха". "Но я не думаю, что это будет какой-то массовый продукт, в любом случае он будет довольно маргинальный", — заключил замглавы Минфина.

В 2021 году в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, налоговая база по нему начала формироваться лишь в 2022 году, однако в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах. Тем не менее налоги на доходы со вкладов, которые сформируются в 2023 году, необходимо будет уплатить до декабря 2024 года.