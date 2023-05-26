МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России надеется, что дефолта США не будет, но если начнутся неплатежи, это приведет к волатильности на мировых рынках, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Медведев рассказал, случится ли в США дефолт

"Надеюсь, что дефолта не будет — сегодня уже пошла информация, что переговоры идут успешно. Конечно, если будут неплатежи, то это чревато волатильностью на рынках", — сказала она, выступая на пресс-конференции.

Юдаева подчеркнула, что для России из-за санкций и действующих ограничений властей "волатильность меньше важна". При этом эффекты могут быть косвенные, признала она.

Госдолг США по итогам первого квартала вырос на 0,1%, достигнув нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и "пробив" законодательно установленный потолок. После этого министерство финансов страны применило чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а администрация США призвала конгресс поднять лимит возможной задолженности. Сейчас в стране идут дебаты о повышении потолка. Соглашение должно быть достигнуто к июню, иначе в стране произойдет первый с 1979 года дефолт.