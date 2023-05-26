МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается награждать избыточным капиталом те компании, которые ушли из страны, но ведет себя очень сдержанно. ЦБ: российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо

"Мы не собираемся награждать их (ушедшие компании) какими-то избыточными капиталами… Вы знаете инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Поэтому мы ведем себя гораздо более цивилизовано, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Вот, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы", — сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".