МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство уже приняло решение о продлении инструментов поддержки экспорта в 2024 году, это возможно сделать и в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". СМИ: представитель КНР призвал сохранить новые регионы за Россией

"По поводу инструментов поддержки экспорта, насколько я понимаю, правительство уже приняло решение о продлении таких инструментов в 2024 году. И думаю, что в 2025 это вполне можно сделать", — сказал он.

Глава государства отметил, что важно создать широкий инструментарий поддержки в целом.

"Дело не в том, чтобы конкретные эти инструменты использовать из года в год — дело в том, чтобы создать такой широкий инструментарий поддержки в целом", — заявил он.