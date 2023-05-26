МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России до 2027 года должны произвести почти 250 судов, нужно стимулировать их закупку, возможно, и иностранных. Путин рассказал о политике по отношению к ушедшим компаниям

"До 2027 года должны будем произвести почти 250 (судов — ред.). Причем более половины из них — это крупнотоннажные", — сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства добавил, что нужно стимулировать закупку судов.

"Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", — добавил Путин.