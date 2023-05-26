МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Задача достижения технологического суверенитета исполнима, но требует привлечения инвестиций, которые надо искать в самой России, заявил президент "Деловой России" Алексей Репик на встрече президента Владимира Путина с членами организации. Экономический двигатель Европы дал сбой, пишет Bloomberg

"Поставленная задача достижения технологического суверенитета, возвращения к устойчивому росту валового внутреннего продукта, несомненно, исполнима, но требует колоссального ускорения в привлечении инвестиций", — сказал Репик.

Причем основной источник этих инвестиций, по его словам, сейчас "нужно искать не за рубежом, а здесь, у себя дома".

"Точная настройка всех механизмов сейчас важна как никогда", — подчеркнул он.

При этом Репик добавил, что ресурсы в российской экономике есть.

"Конечно, распределение этих средств неравномерное. Поэтому надо вернуться к вопросу о донастройке механизма инвестналогового вычета", — заключил он.