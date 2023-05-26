МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае снизился до 59,2 пункта с апрельских 63,5 пункта, сообщается на сайте университета. Доверие потребителей к экономике Германии поднялось на июнь

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 57,7 пункта, как и предполагала первоначальная оценка.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, также снизился до 64,9 пункта с 68,2 пункта в апреле при предварительной оценке в 64,5 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился до 55,4 пункта с 60,5 пункта в апреле, предварительная оценка подразумевала показатель на уровне 53,4 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.