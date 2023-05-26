ВАРШАВА, 26 мая — ПРАЙМ. Польша планирует закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России, следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики. Минфин поддержит размещение на бирже акций уходящих компаний

В пятницу в правительственном законодательном центре разместили проект постановления, который говорит о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".

В документе говорится, что он вступит в силу через сутки после официальной публикации.

Пока же в соответствии с данными правительственного законодательного центра, данное постановление еще не подписал министр внутренних дел и администрации.