МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке, товарооборот двух стран "чуть припал", но потенциал взаимодействия очень хороший. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Российские инвесторы получат прямой доступ к акциям Южной Кореи и Бразилии

Президент России в пятницу провел телефонные переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой.

"Бразилия — ведущий торгово-экономический партнер России в Латинской Америке, у нас правда из-за сложностей в расчетах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным", — описал Путин ситуацию членам "Деловой России".

Глава государства также отметил наличие хорошего потенциала для двустороннего сотрудничества. По его словам, текущую ситуацию поможет исправить переход на расчеты в нацвалютах.