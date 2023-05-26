Путин поддержал продление моратория для участников ВЭД
Путин поддержал идею продлить мораторий для участников ВЭД еще на два года
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мораторий для участников внешнеэкономической деятельности, нарушивших валютное законодательство, действительноследуер продлить на два года, заявил президент России Владимир Путин.
Члены организации "Деловая Россия", в которой глава государства принял участие, предложили продлить соответсвующий мораторий. Путин поддержал идею, отметив, что многие вещи нужно поменять, поскольку "атавизмы советского валютного законодательства" сегодня ни к чему.
Президент добавил, что вопрос моратория уже обсуждался с правительством и Банком России.
"Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом", — подчеркнул глава государства.