МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Более 63% экспорта украинских товаров приходится на европейский рынок, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. ЕС готов продлить ограничения на ввоз продукции с Украины в соседние страны

Совет ЕС в четверг официально одобрил продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до июня 2024 года.

"Вчера Европейский Совет еще на один год пролонгировал действие "экономического безвиза". Это означает, что украинские предприниматели и дальше будут экспортировать свои товары в ЕС без пошлин, квот и тарифов. На европейский рынок приходится более 63% экспорта (товаров с Украины)", — сказал Шмыгаль.

Видеозаппись с его выступлением опубликована в телеграм-канале премьера.

Он также отметил, что в 2022 году Украина экспортировала на рынки ЕС товаров почти на 28 миллиардов долларов, что на 4% выше, чем за аналогичный период до начала российской военной операции.

В июне 2023 года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".