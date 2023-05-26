МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил своей администрации подготовить идеи о декриминализации ряда экономических преступлений. Путин рассказал о политике по отношению к ушедшим компаниям

"Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения… Максим Станиславович (Орешкин, помощник президента) у нас занимается этим. В каком состоянии эта работа? Как мы двигаемся?", — спросил Путин Орешкина на встрече с членами "Деловой России".

Орешкин ответил, что работа продвигается, "скоро можем выходить уже на решение".

Президент добавил, что вопрос декриминализации ряда экономических преступлений требует постоянного внимания. "Конечно, мы должны думать о тех людях, которые в предпринимательском сообществе страдают от каких-то неправомерных посягательств на их интересы, мы должны защитить всех участников этого процесса, ни в коем случае не допускать злоупотребление здесь", — отметил он.

Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, добавил Путин.

"Вот такие, как в народе говорят "резиновые статьи" как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, может быть поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме", — сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.