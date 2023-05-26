МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Финорганизации смогут заключать договоры с зарубежными банками без легализации официальных документов, подтверждающих их статус, сообщает Банк России. Путин поручил проработать декриминализацию экономических преступлений

"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у всех других иностранных клиентов — юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

Предполагается, что данная мера упростит процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними.