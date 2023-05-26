ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) видит системный риск для США и мировой экономики из-за политической конфронтации между Белым домом и контролирующими палату представителей республиканцами по проблеме госдолга, призывая конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований, говорится в опубликованном заявлении организации. Путин: все удивлены тем, что происходит в российской экономике

"Конфронтация из-за потолка федерального долга может создать дальнейший системный риск для США и глобальной экономики, который полностью можно избежать", — говорится в заявлении.

МВФ также призывает конгресс "немедленно поднять или приостановить" потолок долга, дав возможность начать переговоры по бюджету США на 2024 финансовый год.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

ИНФЛЯЦИЯ

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что инфляция в США в 2023 и 2024 годах сохранится на уровне, превышающем целевые показатели Федеральной резервной системы, заявила в пятницу директор-распорядитель финансового института Кристалина Георгиева.

"Мы считаем, что инфляция в 2024 году останется выше среднесрочного целевого показателя ФРС", — сказала Георгиева в ходе пресс-конференции.

На сегодняшний день целевой уровень по инфляции в США составляет 2%.