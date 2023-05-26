ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Возможный спад в деловой активности в США, который рискует перейти в рецессию, наряду с укреплением американской валюты и высокими процентными ставками Федеральной резервной системы (ФРС) могут нести серьезные последствия для остального мира, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Путин: все удивлены тем, что происходит в российской экономике

"Комбинация повышенных процентных ставок США, более сильный доллар и резкое снижение активности создадут значительные негативные макрофинансовые последствия для остального мира", — говорится в опубликованном сообщении международной организации.

Как подчеркнули в МВФ, хотя ближнесрочные показатели роста США могут оказаться лучше, чем ожидается, "это только будет означать, что экономика замедлится более резко (возможно, в 2024 году), создавая рецессию при сохранении жесткой монетарной политики".