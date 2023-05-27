МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Экваториальная Гвинея приглашает российский бизнес участвовать в разработке нефтяных и газовых месторождений, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. Путин заявил об укреплении связей с Африкой, Азией и Латинской Америкой

"Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На одной третьей части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ. Мы находимся с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать наши нефть или золото. У нас есть полезные ископаемые, но нет пока интереса (со стороны России — ред.)", — сказал он и отметил, что Экваториальная Гвинея "очень заинтересована в обучении и подготовке персонала в различных секторах".

"У нас есть природные ресурсы, но нам нужен огромный опыт наших партнеров для обучения наших кадров", — добавил он.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЕЙ

Российские бизнесмены могли бы строить в Экваториальной Гвинее отели, заявил Айекаба.

"Если у российских бизнесменов есть интерес, они могут строить гостиницы, отправлять поваров в Экваториальную Гвинею или обучать их в нашей стране готовить борщ", — сказал он и отметил, что одним из секторов, в котором Москва и Малабо могли бы получить взаимную выгоду, является туризм. Аналитик обозначил экономические интересы России в Африке

"Построена новая инфраструктура, знаковые архитектурные проекты, зоны отдыха. Цель — привлечение иностранных инвестиций в страну. Мы уверены, что с огромным опытом, который Россия имеет в сфере туризма, она могла бы сопровождать нашу страну в этом амбициозном плане", — пояснил Айекаба.

По мнению дипломата, трудности российских туристов с путешествиями по Европе являются ситуацией, когда стороны могут развить туристический потенциал.

"Африка — это континент, который может заинтересовать россиян экзотическими животными, фруктами, культурой. Поэтому надеемся, что российских туроператоров может заинтересовать туризм в нашей стране", — добавил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО В РЫБОЛОВСТВЕ

Россия могла бы помочь Экваториальной Гвинее в сфере рыболовства совместным исследованием и эксплуатацией Гвинейского залива, считает Айекаба.

"В свое время мы смогли увидеть плоды сотрудничества наших стран в рыболовном секторе. Экваториальная Гвинея имеет огромное море, которое необходимо исследовать и эксплуатировать, и кто может лучше помочь нам в этом амбициозном проекте, чем наш партнер и исторический друг — Россия?" — сказал он. МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО БИЗНЕСА

Американские компании уходят из страны из-за ее сближения с Россией, сообщил посол.

"Сейчас, когда они знают, что мы поддерживаем Россию, американская компания ExxonMobil официально объявила, что уходит с нашего рынка. Другие компании тоже уходят, они все говорят: "Россия вас будет кормить", — пояснил он.

Айекаба считает, что если африканские страны не соглашаются с политикой США, Вашингтон может "устроить переворот" или западные компании "будут уходить из Африки".

"Но нам все равно. Мы за Россию. Россия тоже должна думать о нас", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.