СИБАЙ (Башкирия), 27 мая — ПРАЙМ. Отечественным бизнес-кругам следует активно инвестировать средства в африканский континент, заявил РИА Новости на международном инвестиционном форуме в башкирском Сибае руководитель секретариата форума Россия — Африка, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Экваториальная Гвинея предложила России сотрудничество в нескольких сферах

"У российского бизнеса есть недооценка Африки. Между тем, это уникальный континент, он на низком старте к технологическому рывку. Этот фактор необходимо учитывать, чтобы шагать в ногу со временем", — сказал он.

По словам Озерова, бизнес-круги Китая и других государств ведут активную политику инвестиционных вложений в Африку — по добыче полезных ископаемых, строительству морских портов, развитию IT-технологий.

"Поэтому наши бизнесмены не должны от них отставать, а быть активными и прагматичными. Эти инвестиции по сути не только бизнес, не только получение прибыли, но и постоянное российское присутствие на всем африканском континенте", — подчеркнул дипломат.