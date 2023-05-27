МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Греция хочет, чтобы Украина исключила некоторые греческие компании из своего списка перед тем, как будет одобрен 11-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов. Белый дом: США готовы вводить санкции против всех, кто поддержит Россию

Издание также отметило, что Венгрия и Греция связывают одобрение этого санкционного пакета с исключением своих фирм из украинского списка.

"Греческие компании обвиняются как международные спонсоры войны, хотя они не нарушают ограничительные меры против России", — процитировало Politico слова одного из европейских дипломатов.

По данным издания, глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал разобраться с разногласиями, которые вызывает список. По словам дипломатов, он должен приступить к работе с украинцами над решением этой проблемы.