МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия оценивает действие новых введенных Японией санкций на безопасность и экономику и не оставит их без ответа, заявил МИД РФ. Белый дом: США готовы вводить санкции против всех, кто поддержит Россию

"Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа", — сказано в заявлении ведомства.

МИД также сообщил, что отфиксировал попытки японских властей обвинить Москву в "ядерном шантаже" и указал на "стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции".

"Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило. Призываем Токио проявить аналогичную "озабоченность" в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США", — добавило ведомство.

Ранее Япония расширила антироссийские санкции, включив в перечень 17 физических лиц и 78 организаций. Япония с начала введения рестрикций объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.