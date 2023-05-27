МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против 51 россиянина, а также в отношении 220 предприятий и организаций из России и других европейских стран, среди которых "Железнодорожная торговая компания", ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел". Россия не оставит без ответа новые санкции Японии, заявили в МИД

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в указе №307/2023", который был опубликован на сайте офиса Зеленского.

Санкции введены сроком на десять лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

В дополнение у указу опубликованы санкционные списки, в которых 51 россиянин и 220 компаний из России, Чехии, Бельгии, Кипра и Украины.

В том числе, под санкции попали кипрские фирмы Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской Navitel s.r.o., а также компания "Навител Украина".