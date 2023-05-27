ЕРЕВАН, 27 мая — ПРАЙМ. Российское государство и экономика способны противостоять самым сильным санкциям когда-либо введенным в истории, считает программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Россия не оставит без ответа новые санкции Японии, заявили в МИД

По его мнению, страна за последние полтора года изменила взгляд на мир, она увидела, что многие вещи, которые до этого считались менее важными, имеют принципиальное значение.

"В первую очередь это внутриэкономическая устойчивость, сохранение государственных институтов, способность общества к самоорганизации в сложных внешних условиях. И мы с удовлетворением видим, что то государство, то общество, та экономика, которые мы построили за последние 30 лет, способны противостоять давлению самых сильных санкций в истории, которые когда-либо применялись к какому-то государству", — заявил политолог в субботу в Ереване в ходе круглого стола на тему "Военно-политический союз Армении и России: вызовы и перспективы".

Бородачев полагает, что российская экономика чувствует себя очень неплохо и может позволить себе многое. "В том числе реализацию крупных инфраструктурных проектов за пределами границ России, например, как сейчас, были предоставлены существенные средства дружественному Ирану для завершения строительства железной дороги в рамках логистической системы Север-Юг", — пояснил он и добавил, что Россия не просто успешно противостоит западным санкциям, но и сама развивает активное внешнеэкономическое присутствие.