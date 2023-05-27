ВАРШАВА, 27 мая — ПРАЙМ. Огромные очереди грузовиков скопились на границе Польши с Украиной и Белоруссией, сообщил журналистам представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

"В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания", — рассказал он.

По словам представителя налоговой, на украинской стороне нет очереди грузовиков.

При этом в течение последней ночной смены на погранпереходе в Дорохуске было оформлено в обоих направлениях 640 грузовых автомобилей.

Выезда на Украину через погранпереход в Хребенном ожидают около 400 грузовиков – очередь составляет 25 часов. На украинской стороне здесь стоит 60 автомобилей, то есть шесть часов ожидания въезда в Польшу. Во время последней смены на этом переходе было оформлено в общей сложности 242 грузовых автомобиля.

По данным налоговой палаты в субботу на погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ожидают около 900 грузовиков, а время ожидания в очереди составляет около 30 часов. Отмечается, что в обратном направлении очередь отсутствует. В течение ночной смены на этом единственном действующем грузовом переходе с Белоруссией было оформлено в обоих направлениях 639 грузовиков.