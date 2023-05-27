МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, пошлина на пшеницу будет повышена до 17 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу — почти до 16 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума, что цена отсечения в формуле расчета экспортной пошлины на пшеницу РФ будет скорректирована с 1 июня до 17 тысяч рублей с нынешних 15 тысяч рублей.

"Внести в пункт 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из РФ за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2021 года №117… следующие изменения: а) в абзаце восьмом слова "15000 рублей" заменить словами "17000 рублей" б) в абзаце девятом слова "13875" заменить словами "15875" рублей", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года.

В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну. Накануне, в ходе совещание у президента РФ Владимира Путина по посевной кампании, Патрушев сообщил, что механизм расчета пошлины будет скорректирован раньше, чем планировалось – то есть до 1 июня, чтобы снизить нагрузку на растениеводов.