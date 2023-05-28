МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Манила не введет санкции против России, заявил РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

"Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом", — сказал он.

Ранее советник по национальной безопасности Кларита Карлос заявляла, что Филиппины занимают в вопросе санкций и по поводу конфликта на Украине нейтральную позицию.

Байлен также заявил, что Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей с использованием SWIFT из-за санкций.

"Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций. Но, как и другие страны региона и всего мира, кто по-прежнему торгует с Россией, Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами", — сообщил он и добавил, что подтверждением активных экономических связей между странами станет посещение делегацией бизнесменов из Филиппин Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.

"Да, я планирую посетить форум. Я не знаю точно насчет представителей власти, но уверен, что представители бизнес-сообщества будут в нашей делегации", — добавил Байлен.

Ранее глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла заявил РИА Новости, что у SWIFT должна быть альтернатива, но сейчас ее нет.