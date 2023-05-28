МИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Белорусская экономика восстанавливается после расширения западных санкций, по итогам января-июня ожидается рост ВВП, сообщил министр экономики Белоруссии Александр Червяков. В конгрессе США намерены блокировать сделку Маккарти с Байденом по госдолгу

ВВП Белоруссии в январе-апреле текущего года снизился на 0,6% к аналогичному периоду 2022 года. Падение ВВП Белоруссии продолжает замедляться: в первом квартале 2023 года этот показатель снизился на 2,1% против падения на 3,6% в январе-феврале и на 5% в январе.

"Экономика восстанавливается, причем эта тенденция устойчивая. Мы оцениваем, что по полугодию мы не только восстановим ее, но и прирастем в целом. Мы видим положительные результаты во внешней торговле: по итогам первого квартала… экспортная выручка составила более 11 миллиардов долларов, что является рекордом за последние 10 лет", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что белорусская продукция востребована на внешнем рынке и для белорусских производителей сейчас важно воспользоваться открывшейся возможностью и занять ниши, в первую очередь, на евразийском рынке.

Министр также обратил внимание на то, что транспортная отрасль страны адаптировалась к работе в условиях санкций и восстанавливается, в частности, грузоперевозки ежемесячно прирастают на пять процентных пунктов. "Есть, что перевозить. Нам пришлось оперативно перенаправлять потоки с западного вектора на восточный, юго-восточный. Сегодня идет адаптация транспортных коридоров Северо-Юг, Запад-Восток. Нужно определить логистические центры, хабы, склады, чтобы наша продукция быстрее доходила до потребителя. В этом направлении правительство и работает", — сказал глава минэкономики.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. Президент Александр Лукашенко в конце ноября утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.