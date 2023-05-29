МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Такое огромное государство, как Россию, невозможно "отключить" от мировой экономики, разговоры об этом – пропагандистский миф Запада, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

"Ведь надо лишь посмотреть на географическую карту, чтобы понять: столь огромное государство, как Россию, занимающую необъятную территорию между Европой и Азией, невозможно "выключить", — сказал он.

По его словам, кто бы что ни говорил сейчас, Россия была, есть и будет. "Это факт. Изоляция России от мира – пропагандистский миф Запада. Где еще вы найдете ресурсы, имеющиеся в России — нефть, газ, уголь, другое сырье. Таких стран больше нет", — заметил Торрембини.

Он также подчеркнул, что западные политики "уже не понимают, что творят". "Вводя все новые и новые экономические санкции, они явно совершают огромную ошибку. Санкции уже давно имеют обратный эффект, бьют по карманам европейцев, сужают возможности самого европейского рынка", — подчеркнул итальянский бизнесмен.

"Причем чем больше они их придумывают, тем больше обнажают свое бессилие", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 мая в 11.00 мск.