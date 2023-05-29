МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Испании в иностранной и национальной валютах на отметке "А-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США

Краткосрочные рейтинги страны в обеих валютах остались на уровне "F1".

"Рейтинги Испании поддерживаются ее крупной экономикой с высокой добавленной стоимостью, сильными институтами, подкрепленными членством в еврозоне, и показателями управления, соответствующими медиане сопоставимых стран с рейтингом "A", — отмечают в релизе аналитики агентства.

Агентство также отмечает кредитные преимущества, которые уравновешивают все еще высокий уровень государственного долга Испании, структурно высокий уровень безработицы и низкую производительность труда, что сдерживает потенциал роста.

Fitch прогнозирует рост ВВП страны в 2023 году на 1,9% и на 1,6% в 2024 году.