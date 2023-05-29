АНКАРА, 29 мая — ПРАЙМ. "Зерновая сделка" останется приоритетом для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара продолжит добиваться беспрепятственной работы механизма, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Аналитик допустил, что США могут скоро ввести санкции против Турции

"Это важный внешнеполитический успех Анкары и лично господина президента. Поэтому я думаю, инициатива останется приоритетом. Есть определенные проблемы, связанные с экспортом российской продукции, есть риски. Сейчас важно, чтобы механизм работал беспрепятственно, думаю, усилия господина президента будут направлены на это", — сказал источник, отвечая на вопрос о том, останется ли "зерновая сделка" приоритетом во внешней политике Эрдогана.

Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.