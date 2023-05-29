МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Правительство России установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 16,3 миллиона тонн, сообщается на сайте кабмина. ООН и Афрэксимбанк хотят упростить экспорт зерна и удобрений из России

"Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 миллиона тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.