МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Британское правительство планирует попросить супермаркеты ограничить цены на некоторые товары, чтобы снизить инфляцию, сообщает газета Telegraph. Более 50 процентов британцев выступили за сближение страны с Евросоюзом

Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее. Годовой рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки при этом составляет 19%.

"Даунинг-стрит планирует попросить розничных торговцев согласиться на предельные цены на некоторые основные товары, такие как хлеб и молоко, чтобы снизить цены на продукты питания и побороть инфляцию", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, такое предложение возмутило крупные сети супермаркетов, включая Tesco, Sainsbury's, Morrisons и Waitrose: они обвинили британского премьера Риши Сунака в "воссоздании ценового контроля в стиле 1970-х годов". По словам двух министров, этот шаг повлечет за собой слишком сильное вмешательство в работу рынков и может привести к дефициту, поскольку поставщики в таком случае будут продавать свои товары в других местах за границей, пишет газета.

На прошлой неделе глава британского минфина Джереми Хант заявил, что цены на продовольствие в Великобритании продолжают расти слишком быстро, несмотря на замедление инфляции. Хант добавил, что власти работают над проблемой высокой продовольственной инфляции и обсуждают с производителями продуктов, фермерами и супермаркетами меры по снижению давления на сектор.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.