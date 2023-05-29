МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Главным пострадавшим в случае начала торговой войны между США и Китаем окажется третья сторона — Британия. Такой вывод издание The Times делает, исходя из мысли, что для защиты своих основополагающих интересов Вашингтон прибегнет к мерам, способным ударить по другим странам. СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "гибели русских"

В частности, речь идет о возможных протекционистских шагах, которые США могут предпринять для защиты своих отраслей промышленности. Их последствия скажутся на Великобритании куда сильнее, чем на основных участниках противостояния и даже на Евросоюзе.

Дело в том, что, покинув ЕС, Британия остается экономикой "средних размеров вне основных торговых блоков", поясняет издание. При этом Лондон не имеет рычагов и возможностей экономического и фискального характера, подобных тем, что есть у мировых держав.

В частности, при введении США ограничительных мер против экспорта китайских чипов под ударом может оказаться британская полупроводниковая промышленность, на 40 процентов зависящая от поставок из КНР. Избавление от этой зависимости и создание собственного производства потребует от Соединенного Королевства миллиардов фунтов стерлингов.