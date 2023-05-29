МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Экспортные пошлины на зерно РФ, рассчитанные на основе скорректированной цены отсечения, будут опубликованы 2 июня и вступят в силу 7 июня, сообщается в телеграм-канале Минсельхоза РФ. Россия может нарастить поставки зерна в Египет, считают предприниматели

"Рассчитанные по новой методике пошлины будут опубликованы 2 июня и вступят в силу 7 июня", — сообщает министерство.

В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли. Правительство РФ утвердило в субботу новые цены отсечения пошлин на зерно, которые используются для расчета экспортной пошлины на эти зерновые: с 1 июня базовые цены составят 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (сейчас – 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы — 15,875 тысячи рублей (сейчас – 13,875 тысячи рублей).

"Это позволит снизить ставку экспортной пошлины, размер которой составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой, на 1400 рублей за тонну", — уточняет министерство. На период с 24 по 30 мая включительно пошлина на экспорт пшеницы из РФ составляет 4644,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 1559,1 рубля, на экспорт кукурузы — 2565,8 рубля за тонну. "Зерновая сделка" останется приоритетом для Эрдогана, заявил источник

Согласно экспертным оценкам, представленным в телеграм-канале аналитической компании "Прозерно", если бы к формуле с новыми параметрами расчета применить последние индикативные цены, то экспортная пошлина для пшеницы могла бы составить 3125,4 рубля (вместо 4525,4 рубля по старым параметрам), для кукурузы — 1353,6 рубля вместо 2753,6 рубля, а для ячменя — обнулиться (вместо 1224,7 рубля).

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил в середине мая, что РФ в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2022 года) поставила на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерновых, а до конца сельхозсезона (по 30 июня 2023 года) объемы поставок, по оценкам министерства, превысят 55 миллионов тонн, из которых пшеница — это около 45 миллионов тонн.