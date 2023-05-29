МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Дефолт по госдолгу, на грани которого постоянно балансируют США, объясняется не постоянным "перетягиванием каната" между конгрессменами, а реальной фискальной неплатежеспособностью, пишет китайское издание China.com. По мнению автора материала, Америка должна снизить объем заимствований, иначе весь мир ждет экономическая катастрофа. СМИ: торговая война США и Китая ударит по лучшему другу Америки

Долг США в корне отличается от того, который есть у других стран. Суть американских госзаймов — привлечение средств под облигации с низкой процентной ставкой, а затем инвестирование этих денег в более прибыльные продукты по всему миру, объясняет издание. Это очень выгодно, поэтому долг постоянно растет.

Нет сомнений, что Конгресс рано или поздно одобрит очередной выпуск гособлигаций. Однако проблема в том, что в свете событий последних 15 лет их привлекательность в мире постоянно падает. Страны, вынужденные сохранять привязку к фискальной системе США и не могут свободно распоряжаться собственными доходами. Далеко не факт, что инвесторы согласятся выкупать очередную порцию американских госбумаг.

Все это похоже на одну из схем финансовой пирамиды — "игру по схеме Понци": США решают свои проблемы за счет других стран. Если это не ограничить, снежный ком станет таким большим, что избавиться от него будет невозможно, делает вывод издание.

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