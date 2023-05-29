МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Кремль в свете переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассчитывает на сохранение высокой динамики в реализации российско-турецких проектов, в том числе по созданию энергетического хаба, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Финансовые аналитики ожидают дальнейшего ослабления турецкой лиры

"Там и так достаточно высокая динамика реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли сейчас ускориться совместные проекты двух стран, в частности, создание энергетического хаба.