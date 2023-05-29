НАЙРОБИ, 29 мая — ПРАЙМ. "Зрновая сделка" перестанет функционировать, если с российским сельскохозяйственным экспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров отметил пользу от перехода на расчеты в нацвалютах в торговле

"Если все останется, как есть, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше (инициатива) не функционирует", — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции,говоря о ситуации с сельхозэкспортом.