2023-05-29T13:43:59+03:00
2023-05-29T13:43:59+03:00
2023-05-29T13:43:59+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230529/840707566.html
Лавров назвал условие, при котором "зерновая сделка" не будет работать
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. "Зрновая сделка" перестанет функционировать, если с российским сельскохозяйственным экспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей... ПРАЙМ, 29.05.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, зерновая сделка, сергей лавров, сельскохозяйственный экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НАЙРОБИ, 29 мая — ПРАЙМ. "Зрновая сделка" перестанет функционировать, если с российским сельскохозяйственным экспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если все останется, как есть, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше (инициатива) не функционирует", — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции,говоря о ситуации с сельхозэкспортом.