МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации ускорился в разных уголках мира — одних это радует, а других, напротив, пугает, и у каждой стороны есть свои аргументы за и против, пишет чешское издание iROZHLAS. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

Нередко отказ от валюты США в обращении, резервах и международной торговле происходит по воле правительств. Так, в Ираке недавно запретили даже личные сделки в долларах, хотя люди не особенно доверяют собственной валюте. Саудовская Аравия и ОАЭ пошли еще дальше — они планируют торговать с Индией и Китаем в рупиях и юанях соответственно. В Египте вышли в обращение облигации в иенах и юанях.

Помимо этого, многие страны выразили желание присоединиться к группе БРИКС, обсуждается и создание общей валюты этого объединения. Есть также проект Банка международных расчетов, с помощью которого заменят долларовые транзакции между центральными банками.

Причин, которыми объясняется общее разочарование в долларе две, рассуждает автор публикации. Первая — вооруженный конфликт на Украине и последовавшие за этим санкции Запада против России. Многие государства испугались, что им может грозить то же самое, а также озаботились ослаблением мирового господства США, поддержав его главного конкурента — Китай.

Вторая причина носит чисто ближневосточный характер. США сократили зависимость от поставок нефти из региона и уходят оттуда, переключаясь на Украину и Китай. Переводом части сделок в юани местные игроки пытаются привлечь внимание Вашингтона.

Конечно, долларовые сделки по-прежнему происходят во всем мире, и отказаться от них — значило бы лишиться инфраструктуры, которой давно и успешно пользуются все. Но рано или поздно доллар уступит позиции, делает вывод издание.

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