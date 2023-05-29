МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель) 1,32 1,32
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) -0,1% 2%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 4,1% 4,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 3,8% 4,1%
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 3,8%  
14:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2023) -10,6 млрд канад. долл -10,9 млрд канад. долл
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май) 0,4% -1,6%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (май) 101,3 99

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Polymetal — ОСА (вопрос о редомициляции (перерегистрации) компании в Казахстан в Международный финансовый центр "Астана"/в н/вр — регистрация на острове Джерси/)    
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023    
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023    
  RUB РусГидро — СД (утверждение повестки дня ГОСА, признание независимыми кандидатов в члены СД)    
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 19.05.2023) 0,23658380041773 — див-д 2021 0,28365531801897 — див-д 2022

 