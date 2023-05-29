МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз России пока не планирует увеличивать в 2023 году объем государственного интервенционного фонда за счет новых закупок зерна, сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев. Пошлины на экспорт зерна с новой ценой отсечения заработают с 7 июня

Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце марта сообщила, что правительство рассматривает возможность увеличения государственного интервенционного фонда более чем втрое, до 10 миллионов тонн зерна.

"Три (миллиона тонн в прошлом году — ред.) закупили… Посмотрим, что будет, но пока не планируем", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос о возможной закупке зерна в госфонд в текущем году в связи в такой опцией.

В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. Отраслевые ассоциации ранее обращались в министерство с просьбой увеличить объем закупки зерна в госфонд из-за низких внутренних цен, при которых фермеры не могут покрыть понесенные издержки.

Также представители российских аграриев — отраслевые союзы, торгово-промышленная палата — в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить экспортную пошлину на него. Правительство утвердило на прошлой неделе новые цены отсечения для их расчета, что, по оценке кабмина, позволит снизить ставку экспортной пошлины на 1400 рублей за тонну.