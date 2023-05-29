С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России может начать расти с мая, а в третьем квартале 2023 года превысить уровень 4%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

"Если в этом году в летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычной сезонностью — а это небольшой плюс… — то каждый месяц у нас годовой показатель может прирастать на 0,3-0,4-0,5 процентных пункта. Поэтому годовая инфляция, скорее всего, уже с мая пойдет вверх, а летом вот это движение вверх… может даже ускориться. Скорее всего, уже в третьем квартале годовой показатель превысит 4%", — сказал он журналистам.

Как напомнил Тремасов, прогноз инфляции по итогам 2023 года составляет 4,5-6,5%, на 2024 год – 4%.