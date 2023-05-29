МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро, говорится в сообщении министерства. Минсельхоз не планирует закупки зерна в интервенционный фонд в 2023 году

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов) и в 2036 году в сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — сообщил Минфин.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отметило министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.