С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — ПРАЙМ. Рубль при успехе денежно-кредитной политики Банка России может стать самой привлекательной денежной единицей для проведения внешнеэкономических расчетов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Минсельхоз не планирует закупки зерна в интервенционный фонд в 2023 году

"В случае, если — а мы уверены, что так оно и будет — мы будем успешны в денежно-кредитной политике, ориентированной на ценовую стабильность, наиболее привлекательным средством для внешнеэкономических расчетов постепенно станет российский рубль. И в конечном счете именно проведение расчетов в российском рубле будет минимизировать валютные риски в российском бизнесе", — сказал он журналистам.

По предположению Заботкина, готовность бизнеса проводить расчеты в валютах, "которым не очень свойственна ценовая стабильность", скорее всего, будет "весьма ограничена".

При этом при росте привлекательности рубля "не только расчеты будут проходить в рубле, но и ценообразование на товары нашего экспорта будет смещаться в сторону рублевых цен, рублевых контрактов", отметил заместитель председателя Банка России.