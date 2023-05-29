С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — ПРАЙМ. Не все программы льготной ипотеки целесообразно распространять на вторичный рынок, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Инфляция за год в России в третьем квартале может превысить четыре процента

"В части льготной ипотеки на вторичном рынке, эта тема действительно находится в обсуждении в целом. Наше мнение, что имеет смысл обсуждать распространение на вторичный рынок программ постоянного действия — (таких), как семейная ипотека, которая предполагается, что будет действовать достаточно длительное время и является более адресной", — сказал он журналистам.

По оценке Заботкина, при этом нецелесообразно распространение на вторичный рынок программы льготной ипотеки "широкого действия", которая должна истечь в середине следующего года и "очень сильно повлияла на цены на первичное жилье".

Как отметил зампред Банка России, это может "в большей степени вылиться в рост цен, нежели прирост доступности жилья на вторичном рынке".

Заботкин напомнил, что меры, которые реализует Банк России в отношении ипотечного рынка, направлены на "сдерживание выдачи рискованных кредитов". Это касается как заемщиков, которые уже имеют высокую долговую нагрузку, так и застройщиков, которые фактически закладывают в стоимость "льготного" кредита будущие процентные ставки.

"На текущий момент ипотечный рынок развивается вполне в русле нашего прогноза на этот год. Он предполагает рост кредитного портфеля по стране в целом на 13-17%. При этом фактически рост прошлого года в части банковского кредитного ипотечноно портфеля был 17,8%. По сути дела, некоторое замедление, но примерно такие же темпы роста кредитования ипотеки, как были в прошлом году", — заключил зампред регулятора.