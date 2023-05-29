Минтруд: к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30 процентов
В Минтруда ожидают, что к 2030 году МРОТ в России превысит прожиточный минимум на 30 процентов
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%.
"В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека… Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", — сказал Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Он отметил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.