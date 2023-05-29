МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%. В Банке России отметили перспективы рубля во внешнеэкономических расчетах

"В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека… Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", — сказал Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Он отметил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.